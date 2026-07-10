Сотрудников одного из крупнейших в России производителей колбасы отправили в простой

Одно из крупнейших в России мясоперерабатывающих предприятий – "Владимирский стандарт" – переводит сотрудников на вынужденный простой, частично останавливая производство. Когда возобновится работа предприятия – сотрудникам не сообщили, пишет издание "Чеснок".

Работники рассказывают, что им предлагали уходить на больничный, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Тем, кто этого не сделал, сохранили две трети зарплаты и отправили в простой.

По данным издания, за год к предприятию было подано более двухсот исков но десятки миллионов рублей. Есть ли вероятность банкротства комбината – неизвестно, руководство его не комментирует ситуацию.

В 2022 году совладелец и основатель компании погиб, с тех пор "Владимирский стандарт" показывал убытки. В 2024 году у компании появился новый собственник, но дела не поправились.