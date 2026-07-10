Ростовский губернатор: Быстро потушить пожар в морском порту Таганрога не получится

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с жителями Таганрога в пункте временного размещения сообщил им, что быстро потушить пожар в морском порту не получится.

"Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что жителям придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница.

Также Слюсарь заявил, что в морской порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения пожара, который возник после атаки ВСУ.

Ранее в Таганроге в границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, был локально введен режим ЧС. Эвакуированы жители домов, которые попали в зону ЧС. В пункте временного размещения находятся 44 человека из них 7 детей.