В Приморье женщина отсудила у МВД 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

В Приморье суд взыскал с Министерства внутренних дел РФ в пользу россиянки почти 300 тыс. руб. за ошибку в загранпаспорте, сообщает пресс-служба судебной системы Приморского края.

Женщина получила загранпаспорт с технической ошибкой в машиночитаемой строке. При прохождении границы в Таиланде россиянке аннулировали паспорт, а ее саму поместили в камеру временного содержания, несовершеннолетнего сына женщины поместили в отель за отдельную плату.

В пользу потерпевшей суд взыскал с МВД убытки на 234 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в 50 тыс. руб.