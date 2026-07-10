Бензин по четным и нечетным числам: в Кировской области ввели график заправок

Власти Кировской области вводят с 11 июля новые правила продажи бензина, чтобы остановить огромные очереди на АЗС. Теперь водители смогут заправлять машины только в определенные дни. Если госномер автомобиля начинается на четную цифру (0, 2, 4, 6, 8), заехать на заправку можно по четным числам месяца. Владельцы машин с номерами на нечетную цифру (1, 3, 5, 7, 9) смогут купить топливо по нечетным числам. Для порядка на станциях с 10 июля начнут дежурить сотрудники полиции, ДПС и Росгвардии, пишет ТАСС.

Губернатор Александр Соколов принял это решение после того, как его помощники простояли в очереди за бензином семь часов. Проверка показала, что многие водители поддаются панике: они доливают в бак всего по 10 литров или пытаются заправить запрещенные канистры. Из-за этого ежедневный расход топлива в регионе вырос с обычных 380 до 500 тонн. Глава области заверил, что запасы бензина есть и его подвозят каждый день. Он попросил жителей не скупать топливо впрок и пообещал информировать всех о ситуации через СМС.

Ранее вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива в России, объяснив его внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов после атак. Он заверил, что правительство усиливает защиту НПЗ, максимально загружает мощности и организует дополнительные поставки горючего в регионы.