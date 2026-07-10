Свердловчанин отделался обязательными работами за попытку задушить бывшую жену

Жителю Красноуральска вынесли приговор за нападение и угрозу убийством бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в марте текущего года в вечернее время в доме по улице Яна Нуммура Владимир Колташев, будучи пьяным, поссорился с бывшей женой. В какой-то момент он схватил ее за шею и начал душить, угрожая физической расправой, а именно, что "завалит" ее.

Испугавшись, что действительно может быть убита, женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что в 2024 году Колташев уже был осужден за аналогичное преступление в отношении все той же потерпевшей и получил 240 часов обязательных работ. Однако надлежащих выводов мужчина для себя не сделал и снова напал на бывшую жену.

Мировой судья Красноуральского судебного района признал Колташева виновным и снова назначил обязательные работы, но на этот раз 400 часов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Красноуральском городском суде в течение 15 суток со дня его оглашения.