В Екатеринбурге передано в суд дело о ДТП, которое требовал расследовать генпрокурор

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадал житель города. Расследовать его поручал лично генеральный прокурор России Александр Гуцан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, 1 марта 2025 года 61-летний екатеринбуржец переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент водитель легкового автомобиля нарушила правила дорожного движения и сбила мужчину.

Заключением эксперта было подтверждено, что причиненные пешеходу травмы повлекли тяжкий вред здоровью. Несмотря на это, неоднократно выносились незаконные решения об отказе в возбуждении дела. Тогда уралец обратился на прием к генеральному прокурору, когда тот был с визитом в Екатеринбурге.

"В кратчайшие сроки уголовное дело должно быть расследовано и виновные лица привлечены к ответственности", - дал тогда поручение Александр Гуцан.

Как отметили в надзорном ведомстве, на сегодняшний день следствие завершено. Дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд уральской столицы.

Напомним, что во время визита генпрокурора в Екатеринбург ему также пожаловались на плачевное состояние ЖКХ в военном городке.