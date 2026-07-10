В Челябинске двое сотрудников организации наказаны за смерть рабочего

В Челябинске наказаны гендиректор и производитель работ ООО "Сад подрячик". Речь идёт о приговоре за смерть рабочего.

9 сентября 2023 г. на стройплощадке жилого дома №49 на университетской набережной погиб 19-летний рабочий. Он не состоял в штате компании и не прошёл инструктаж. По устной договорённости он отправился убирать строительный мусор.

Находясь на 2-м этаже строящегося здания, рабочий взялся за провод лежавшего на мокром полу удлинителя. Он был подключён к щитку и не был оборудован устройством защитного отключения (УЗО) и автоматом защиты. По проводу шло электричество (220В) для питания глубинного вибратора для бетона (вместо допустимых 36В). В результате парень получил смертельный удар током и умер на месте.

В суде вину подсудимые не признали, настаивали на оправдании. Они наказаны годом принудительных работ каждый с удержанием 10% от зарплаты в доход государства, сообщает прокуратура Челябинской области.