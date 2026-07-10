Глава "Росатома" заявил о резкой эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ.

"Украинская сторона все больше применяет тактику запугивания, которая нацелена в том числе и на сотрудников ЗАЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ее безопасности", - говорится в заявлении госкорпорации "Росатом".

Всего с начала эскалации погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали в результате атак ВСУ.

В этой связи Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС.

В июне сообщалось, что один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в результате налета украинских беспилотников на Энергодар.

Отметим, в начале июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь рядом с ЗАЭС. По его словам, стороны согласились сделать это в интересах ядерной безопасности.