В пермском ЖК после падения плитки на ребенка изменят отделку подъездов

После падения керамогранитной плитки на двух девочек в ЖК "Экопарк Сосновый" застройщик принял решение демонтировать плитку в подъездах с таким дизайн-решением и пересмотреть его, сообщает Properm.ru со ссылкой на начальника PR-отдела "СтройПанельКомплект" Елену Коваль.



В остальных подъездах смонтируют дополнительную систему крепления. Для выяснения точных причин происшествия компания организует независимую экспертизу.



Инцидент произошел 7 июля в холодном тамбуре подъезда на улице Борцов Революции, 1А, корпус 7. Дом сдан в 2024 году, жильцы продолжают делать ремонт, тамбур постоянно открыт, из-за перепадов температур и высокой влажности это могло повлиять на состояние плитки.



Коваль сообщила, что застройщик заключил мировое соглашение с матерью пострадавшей девочки и компенсировал моральный и материальный вред. У ребенка диагностирована царапина на ноге, вторая девочка не пострадала. После обработки в травмпункте ее отпустили домой, травму зафиксировали как бытовую.