"Татнефть" не может повлиять на ценовую политику франчайзинговых заправок

Нефтяная компания "Татнефть" заявила, что удерживает цены на своих АЗС, но часть заправок под брендом работает по франшизе, и на их ценовую политику компания повлиять не может, они устанавливают цены, исходя из конъюнктуры и логистики.

В "Татнефти" заявили, что ведут работу с франчайзинговыми АЗС по вопросам "социально ответственного ценообразования", передает "Интерфакс".

На сайте компании сообщается, что в сеть входят 1150 заправок (какая часть из них по франшизе – не сообщается) в России и Белоруссии. "По итогам 2025 года у нас 2000 заправок в 5 странах мира", - заявил в июне 2026 года глава компании Наиль Маганов.