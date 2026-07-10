Прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве на 32 миллиона у тюменских и челябинских пенсионеров

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый в интернете вступил в сговор с неустановленным лицом для хищения денег у пенсионеров Челябинской и Тюменской областей. Схема была классической: соучастники звонили пожилым людям, убеждали их перевести сбережения на "безопасные счета" и передать наличные курьеру.

В марте 2026 года обвиняемый приехал в Челябинск, где получил от 77-летней женщины 2 млн рублей. В Тюмени соучастники привлекли для получения денег от 81-летнего пенсионера женщину, не посвящённую в их преступные планы. Она взяла у него сумку с 30 млн рублей, но затем сама обратилась в полицию.

Когда обвиняемый пришёл за деньгами, его задержали сотрудники полиции. Все похищенные средства — 32 млн рублей — были изъяты.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.