Китай впервые совершил успешный возврат ступени ракеты-носителя на морскую платформу

Китай впервые провел контролируемый возврат первой ступени космической ракеты-носителя после запуска.

Запуск новой ракеты Long March 10B состоялся 10 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Ракета была запущена в 12:15 по местному времени (7:15 мск). Примерно через шесть минут первая ступень вернулась на платформу в море в вертикальном положении.

Как сообщает агентство "Синьхуа", это первый подобный успешный эксперимент в истории китайской космонавтики.

Также отмечается, что в ходе своего первого полета носитель Long March 10B вывел полезную нагрузку на заданную орбиту.

Long March 10B по своим возможностям является аналогом американской Falcon 9 от SpaceX. Ракета разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники. Диаметр ракеты — 5 м, длина — 63 м, стартовая масса — 760 т. В качестве топлива на первой ступени используются жидкий кислород и керосин, на второй — жидкий кислород и метан, сообщает "Коммерсантъ".