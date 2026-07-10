В России стали чаще проводить сложные операции на сердце и мозге

За последние шесть лет российские врачи увеличили число операций на сосудах головного мозга более чем на 70%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия", пишет ТАСС. Глава ведомства также отметил, что медики стали значительно чаще проводить операции на сердце и почти на 70% активнее менять поврежденные суставы на протезы.

Министр объяснил, что такие показатели связаны с развитием современной диагностики и доступностью лечения по полису ОМС. Теперь пациенты получают необходимую помощь быстрее и проще. При этом Мурашко подчеркнул, что Минздрав все равно фиксирует рост общего числа заболеваний, поэтому потребность в работе хирургов остается высокой. Данная статистика подтверждает, что медицина в стране переходит на новые объемы работы.

Ранее Минздрав России подготовил новые правила для стоматологий, которые обязывают врачей обезболивать любые болезненные процедуры, а при необходимости использовать наркоз или седацию. Ведомство ужесточило требования к безопасности: теперь в каждом кабинете должны быть дефибриллятор и наборы для экстренной помощи при шоке или инфекциях.