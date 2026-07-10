Первые результаты по развитию метро в Екатеринбурге представят в сентябре

Первые результаты по развитию екатеринбургского метрополитена Екатеринбурга собираются показать уже в сентябре. Об этом заявил директор департамента строительства города Алексей Корюков.

"Было заказано технико-экономическое обоснование развития метрополитена города, которое определит очередность реализаций линий метро. Его представят до конца текущего года, первые видимые результаты будут примерно в сентябре. На сегодняшний день конкурсные процедуры по определению подрядчика уже завершены, есть победитель. Сейчас ведутся процедуры по подписанию муниципального контракта", – рассказал Корюков.

Он также отметил, что название новой станции "Северная" является рабочим и служит для определения направления, в котором будет построена.

Напомним, что "Северная" станет следующей станцией после "Проспекта Космонавтов". На все работы, включая получение необходимых согласований и сводного экспертного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России", исполнителю дано времени до 30 марта 2027 года. Деньги будут выделены из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. Стоит отметить, что пока речь идет только о подготовке к строительству, а не самом строительстве.

Помимо этого, по словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, городские власти уже начинают работу над разработкой второй ветки. Приоритетным направлением является Академический район, Солнечный и Юго-Западный микрорайоны, где ведется активное жилищное строительство.