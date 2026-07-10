Тюменская компания расширила производственные мощности при региональной поддержке

Тюменская компания расширила производственные мощности при региональной поддержке, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Предприятие по производству пожаростойких труб и систем водоснабжения и отопления "МИВЕМАС" получило целевой заем по программе "Промышленность". Средства направят на расширение ассортимента продукции и закупку нового оборудования.

На текущий момент производственная площадка компании включает: цех площадью 600 метров квадратных и офисно-складское здание 600 "квадратов"; два здания площадью 1100 квадратных метров и 1440 квадратных метров; экструзионную линию (планируется запуск еще одной линии для труб диаметром 32-160 миллиметров); специализированный участок для проведения огневых испытаний пожаростойких труб и фитингов на аттестованном стенде.

Компания запустила производство на территории Тюменской области в марте 2025 года и является резидентом индустриального парка "Богандинский".



Всего в первом полугодии 2026 года Инвестиционное агентство Тюменской области по программе "Промышленность" выделило 131,3 миллионов рублей предприятиям региона.

ООО "МИВЕМАС" — это действующая компания, зарегистрированная в Тюменской области. Она расположена в рабочем посёлке Винзили Тюменского района.