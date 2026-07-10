На конференции в Сербии дана отповедь экуменизму

В Сербии состоялась международная конференция, посвященная экуменизму, то есть религиозно-политическому течению, призывающему к объединению всех христиан планеты. По итогам были сформулированы выводы, которые направлены православным церковным учреждениям, академическим организациям и всем заинтересованным экспертам.

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Участники из Сербии, России, Греции и Италии констатировали, что экуменизм выходит за рамки исключительно богословской дискуссии и включает в себя исторические, политические и геополитические интересы. И необходимо различать богословский диалог, религиозную политику и политическую инструментализацию религии.

Для православных христиан экуменизм является угрозой размывания твердого догматического сознания и создает условия для духовной ассимиляции, говорится в документе. Была зафиксирована возрастающая политическая роль Фанара и его попытка изменить православное вероучение. Но ответ на все эти вызовы не может быть только политическим. Он должен быть прежде всего духовным и онтологическим.

Экуменизм был осужден в 1948 году на Всеправославном Московском совещании, но при Н.С. Хрущеве под давлением властей началось участие РПЦ в экуменических процессах.