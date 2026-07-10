От старейшего железорудного предприятия Южного Урала требуют ещё 142,9 млн

В Челябинске АО "Майнинг Солюшнс" подключилось банкротству ООО "Бакальское рудоуправление".

Сумма требований составляет 142,9 млн руб. Заявление рассмотрят позже, конкретная дата не указана. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

"Бакальское рудоуправление" является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. История его начинается в 1757 г. Предприятие включает в себя полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд.