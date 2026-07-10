Россияне оценили работу Владимира Путина и правительства

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос с 28 июня по 5 июля и выяснил отношение граждан к власти. Исследование показало, что 72,3% респондентов доверяют Владимиру Путину. При этом 66% опрошенных одобряют его решения на посту президента. Социологи отмечают, что большинство участников исследования положительно оценивают политику главы государства, пишут "Известия".

Также эксперты узнали мнение жителей страны о работе кабинета министров. Деятельность правительства одобряют 44,9% граждан. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 43,8% участников опроса, а о личном доверии главе правительства заявили 53,3% респондентов. Данные цифры отражают текущий уровень поддержки ключевых политических фигур в обществе.

Сообщалось, что в мае, согласно данным ВЦИОМ, Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян среди лидеров постсоветских стран с результатом 75%, обойдя даже Владимира Путина. С 2016 года популярность белорусского президента в России выросла на 10%, в то время как другие политики заметно отстают