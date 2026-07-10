Лерчек госпитализировали накануне судебного заседания о смене места ее жительства

Блогер Валерия Чекалина была планово госпитализирована накануне судебного заседания, на котором будет решаться вопрос о ее переезде (у девушки закончился договор аренды, она перебирается в соседний коттеджный поселок). Также накануне появились сообщения, что прокуратура намерена добиваться возобновления рассмотрения уголовного дела Лерчек (псевдоним Чекалиной) в суде.

"Валерия проходит таргетную терапию. Она госпитализирована. Причем, госпитализирована она была вчера, в плановом порядке, поскольку это лечение нельзя отложить. Она находится на данный момент в стационаре", - сообщил в эфире радио РБК ее адвокат Константин Третьяков. По мнению защиты, в текущем состоянии Чекалина едва ли может адекватно участвовать в судебных заседаниях.

Напомним, ранее суд по делу Чекалиной приостановили из-за ее онкологического заболевания. В отношении ее бывшего супруга суд продолжился, в итоге Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии.

Источник в силовых структурах сообщил, что в НМИЦ онкологии им. Блохина (где проходит лечение Лерчек) не нашли медицинских противопоказаний для явки Чекалиной в суд. Девушка проходит курс химиотерапии, который закончится в середине июля, сообщал ТАСС.

В марте – после рождения четвертого ребенка – у Чекалиной выявили рак желудка в четвертой стадии, рассмотрение ее дела в суде было отложено. После этого Лерчек в соцсетях публиковала посты о походах в спортзал, чем вызвала многочисленные разговоры о реальном состоянии ее здоровья. В интервью Надежде Стрелец врач, принимавший у Лерчек роды, а также независимый онколог заявили, что блогерша действительно больна, при этом проводимое лечение, вероятно, действует. Лечащие врачи Лерчек из центра Блохина отказались участвовать в записи интервью.

Лерчек обвиняют в уходе от налогов и выводе средств на счета иностранных компаний по поддельным документам. Сотни миллионов рублей, о которых идет речь, Чекалина заработала на продаже спортивных онлайн-марафонов.