СПЧ: Поручение президента по ограничениям для СИМ не выполнено

1 июля истек срок выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по возможным ограничениям для СИМ, включая курьерские электровелосипеды, на тротуарах. Но никаких результатов нет. Об этом говорится в сообщении Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин дал поручение в начале марта по итогам заседания СПЧ. Он признал, что люди недовольны, что курьеры ездят по тротуарам, и согласен с этим. Но срок истек, а ничего нет, зато один на другим появляются "подозрительно похожие друг на друга посты о том, что самокаты популярнее такси (!), без них города "обречены", жители голосуют за них ногами, и вообще хватит тратить время на борьбу с неизбежным". И можно лишь поддержать те города, где власти выбрали жизнь, безопасность и здоровье граждан, а не выгоду самокатчиков, считают в СПЧ.

Правда, на днях сообщалось, что осенью Минтранс РФ собирается внести пакет поправок в Правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Однако о таких поправках говорится уже несколько лет.

