Сергей Кравчук побывал в Ванинском районе Хабаровского края: Район уверенно держит курс на развитие, и объемы инвестиций будут расти

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» мэр Хабаровска Сергей Кравчук продолжает работать в муниципальных районах региона с мониторингом реализации нацпроектов и Атласа проблемных объектов.

Накануне встречи с жителями состоялась в посёлке Ванино.

Рабочий визит начался с заседания Совета муниципальных образований в администрации Ванинского муниципального района. На нём участники заслушали доклады о социально-экономическом развитии Ванинского района, мерах поддержки семей участников специальной военной операции.

Семьям участников оказывается системная адресная поддержка с учётом конкретной жизненной ситуации, за ними закреплены социальные кураторы. В эту работу включены 151 человек – это представители органов местного самоуправления, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», социальные работники и волонтёры. Совместно с главами поселениями отработано 549 социальных паспортов. На их основе сформирована и постоянно обновляется электронная база данных. Также с ноября 2025 года Ванинский район подключён к государственной информационной системе Хабаровского края «СВОи люди», в которых информация актуализируется и на постоянной основе обновляется.

Рассказали также и о решении проблемы расселения аварийного жилищного фонда. Собственникам жилых помещений выплачивается компенсация – предлагается возмещение стоимости изымаемых жилых помещений. Эти денежные средства могут быть использованы для приобретения нового жилья на вторичном рынке или иными способами по выбору граждан, увеличивая гибкость и скорость решения проблемы. Ещё один вариант: приведение существующих жилых помещений в надлежащее состояние.

«Ванинский район развивается: привлекаются инвестиции из федерального и краевого бюджетов. Благоустройство дворов, ремонт дорог – всё сказывается на благополучии и социальном самочувствии жителей. Самое главное – уже есть курс развития Ванинского района на следующий год, и инвестиции будут увеличиваться», – отметил руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края».

После заседания, совместно с и.о. главы администрации Ванинского муниципального района Ольгой Ханукаевой глава ассоциации проинспектировал строящиеся объекты.

Проблемный объект – детский сад «Золотой ключик». Подрядчик приступил к работам с января, выполнены демонтажные и монтажные работы стен и полов, дверных проёмов, систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, завершена отделка окон. Окончание работ запланировано на конец июля этого года, однако в сроки подрядчик не укладывается – строительная готовность составляет 39 %.

«Капитальный ремонт в детском садике «Золотой ключик» реализуется в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Стоимость работ составляет около 80 миллионов рублей. Нужно завершить гидро- и теплоизоляции фундамента и устроить отмостки. Подрядчик уверяет, что сдаст объект в установленные сроки: в ближайшие дни к работе подключится ещё 40 рабочих, которые приступят к массовым работам. Пристальный контроль ремонтных работ будет осуществлять со стороны главы района и правительства Хабаровского края», – сообщил Сергей Кравчук.

На период капитального ремонта 103 воспитанника «Золотого ключика» распределены в дошкольные учреждения посёлка. В этом году у дошкольного учреждения юбилей – 60 лет. Детский сад в течение нескольких лет реализует программу по робототехнике, проект внутрикорпоративного обучения педагогических кадров, ежегодно проводит районные мероприятия по передаче передового педагогического опыта. Педагоги и воспитанники неоднократно являлись победителями и призерами конкурсов различного уровня.

Далее в районе дома по улице Чехова, 9 Сергей Кравчук оценил благоустройство дворовой территории. На данный момент на детской площадке уложена брусчатка, резиновое покрытие, установлены спортивные объекты, детское игровое оборудование, лавочки и урны. Окончательное завершение работ в полном объеме планируется в августе этого года. Жители и управляющая компания совместно определяли детскую площадку для благоустройства, обсуждали объём работ и что они хотят видеть – стоимость работ составила порядка 8 миллионов рублей.

«Сейчас жители создают своё территориальное общественное самоуправление, уже обратились в администрацию посёлка, чтобы им установили земельные границы: хотят в будущем, чтобы во дворе появились тротуары, парковочные карманы. Как раз эти идеи они и обсудили с Сергеем Анатольевичем. Очень благодарны ему за его предложение об увеличении программы поддержки ТОС до миллиарда рублей и губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину за поддержку этой инициативы – это позволит людям ещё эффективнее благоустраивать свои дворы», – рассказала экономист управляющей компании дома по улице Чехова, 9 Ольга Губайдуллина.

Также в Ванино благоустраивается и Семейный парк в Школьном переулке – проект-победитель IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов в рамках Дальневосточного федерального округа. На территории планируются устройство покрытия, установка спортивного и детского оборудования, инженерное оснащение, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, устройство покрытий, инженерное оснащение, установка многофункционального павильона, организация озеленения методов геопластики. Сейчас идёт подготовка основания траншей для прокладки кабелей освещения. Рабочие залили основание под бетонный камень, провели заземление и выставили металлический бордюр – заканчивают прокладку кабеля для освещения территории, выполнена замена дорожного бордюра. Стоимость работ составила 171 миллион рублей.

И.о. главы администрации Ванинского муниципального района Ольга Ханукаева отметила, что парк станет культурным центром.

«Уже в следующем году ванинцы смогут в полной мере оценить качество выполненных работ, которое реализуется при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. Это центр города, где собираются местные жители, посещают туристы. Дополнительно в нём надо ещё предусмотреть места отдыха и выполнить озеленение: предложил главе района взять опыт Хабаровска», – отметил Сергей Кравчук.

Старт капитальному ремонту дороги по улице Цыганкова дал председатель ассоциации. Реализация проекта ведется при финансовой поддержке краевого бюджета и администрации района в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Закончить работы должны в конце октября.

«Работы по замене инженерных сетей ведутся открытым способом: убирается верхний слой, подготавливается подушка и прокладывается труба. Всё это уже сделано, на следующий день вывозится грунт, и рабочие приступают к кладке новой магистрали. Жители очень нуждались в ремонте этой дороги и обращались к властям по этому поводу – она включена в Атлас проблемных объектов. Работы ведутся в соответствии с графиком. Подводя итоги поездки в Ванинский район, организованной по поручению губернатора Дмитрия Демешина, хочу поблагодарить главу района и местных жителей. Видно, что люди здесь с большой ответственностью относятся к реализации нацпроектов и решению насущных задач», – сказал Сергей Кравчук.