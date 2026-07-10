В екатеринбургском детсаду "Премьер" дети массово заболели энтеровирусом

В частном детском саду в Екатеринбурге массово заболели дети. Сейчас в ситуации разбираются санитарные врачи.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией среди детей, посещающих частный детский сад "Премьер" на улице Кольцевая в уральской столице. Проводится эпидемиологическое расследование.

Как отметили в ведомстве, в учреждении выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Точное количество заболевших в Роспотребнадзоре не называют.

Уже составлен протокол о временном запрете деятельности детсада. Материалы будут переданы в Академический районный суд Екатеринбурга.