Мизулина призвала правоохранителей наконец заняться педофильской бандой, от которой пострадала екатеринбурженка

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подключилась к борьбе против педофильского сообщества, которое под видом ресурсов в соцсетях для молодежи, вовлекало, шантажировало детей, заставляя создавать порнографический контент.

Извращенцы выкладывали в соцсетях песни, переводы музыкальных композиций и другие интересные для молодого поколения темы якобы для объединения школьников в одно сообщество. Затем начинались разговоры с самими организаторами сообщества, которые побуждали детей к непристойному поведению. После шел шантаж, угрозы переслать компрометирующие данные и фото ребенка всем его знакомым. Чтобы этого не произошло, ребенок должен был регулярно выполнять "задания", а именно, самостоятельно снимать порно-контент с собственным участием и скидывать организаторам, который те, по имеющейся у Мизулиной информации, продавали в Латвию и Эстонию. Если эта схема не проходила, с помощью специального ПО извращенцы рассылали файлы подросткам, блокировали их устройства, а дальше для разблокировки устройств требовали интимные видео.

По ее словам, вероятные создатели сети Виктор П. и Алексей К., которые сейчас живут в Подмосковье. За 10 лет работы сообщества их жертвами якобы стали 24 ребенка из 12 регионов: Краснодарский край, Республика Башкирия, Республика Крым, Республика Удмуртия, Ленинградская, Тульская, Кемеровская, Владимирская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург. В их числе и девушка из Екатеринбурга, которую еще в 12-летнем возрасте родная мать подложила под педофила. Подробнее об этом мы писали ранее.

Мизулина опубликовала пост одной блогерши, которая ранее провела собственное расследование совместно с проектом "Сдай педофила". Пострадавших нашли, выяснили личности организаторов, однако, по ее словам, все застопорилось на этапе обращения в правоохранительные органы, которые якобы толком не отреагировали на все предоставленные доказательства.

Блогерша рассказала, что 16 апреля они написали обращение в приемную главы СКР Александра Бастрыкина, которое рассматривали 1,5 месяца. Делом занялся УГРО Московской области, дети из Москвы и Подмосковья написали заявления, однако потом "начались эмоциональные качели". Активистам заявили, что они не проходят по срокам, по территориальной подследственности и назвали еще ряд причин, после чего дело передали ОБК, где "вообще все затухло".

"Я сижу и недоумеваю, какие вообще могут быть препятствия для того, чтобы посадить человека, который на протяжении 10 лет развращал малолетних мальчиков, организовав у себя в чате буквально заводик по производству детской порнографии. Чувство такое, как будто мы с ребятами переплыли океан, чтобы утонуть в луже. Я реально уже начинаю думать, что Виктор какой-то тайный член масонская ложи с индульгенцией", - написала блогер.

Она добавила, что полиция просила соблюдать режим медийной тишины, потому долгое время об этой истории молчали. Однако, увидев, что ситуация никак не решается, проект "Сдай педофила" решил обратиться к Екатерине Мизулиной, чтобы придать истории огласку.

"Мы внимательно изучили все материалы и уже направили обращения в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой принять экстренные меры по защите детей, - написала Мизулина в своих соцетях. - Мы ждем срочных мер от правоохранительных органов по пресечению этой педофильской деятельности и защите всех пострадавших лиц. Самое занимательное, что несмотря на заявления от подростков в правоохранительные органы, создатели педофильской сети сейчас сидят не в СИЗО, а спокойно себе попивают кокосовый раф дома в Ногинске и раздают интервью СМИ. Это наводит на неправильные мысли, что кто-то эту деятельность покрывает. Уж извините за такую прямоту, не могу иначе".

Сразу за публикацией главы Гильдии безопасного интерната, в СКР сообщили, председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области и руководителю ГСУ СК по Свердловской области представить доклад по ходу расследования уголовных дел в связи с деятельностью педофильской сети. Следствием ведется работа по установлению потерпевших