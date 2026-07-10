"Мы по зарплате не потянем": в мэрии Оренбурга объяснили отказ от северокорейских дворников

Власти Оренбурга положительно оценивают опыт привлечения мигрантов из дальнего зарубежья на должности в коммунальном хозяйстве. Сейчас в городе работает три десятка дворников из Сенегала, ожидается, что скоро приедут еще. В то же время городская администрация не готова привлекать рабочих, например, из Северной Кореи – они слишком много хотят за свои услуги.

"Есть определенное количество субъектов Российской Федерации, у которых заключены договоры с Северной Кореей. Наш субъект не входит в эту историю… Поэтому у меня не получилось, если у кого-то получится — это будет очень здорово. Но, насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на [зарплату] 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в 2-3 раза больше. Понятно, у них и КПД [коэффициент полезного действия] больше, они работают, как роботы, я видел собственными глазами, там действительно роботы… Но мы просто по зарплате не потянем", - цитирует портал 1743.ru мэра Оренбурга Альберта Юмадилова.