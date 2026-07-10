Песков прокомментировал публикации о продаже Турцией С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о возможной продаже Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

"Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных", - цитирует его ТАСС.

У России были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены, добавил представитель Кремля.

Ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet сообщала, что С-400, приобретенные Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. О сделке будет объявлено 10 июля. Избавившись от российских ЗРК С-400, Анкара освободится от американских санкций, пишет издание. Кроме того, это поможет Турции вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.