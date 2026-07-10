В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на детей

Ленинский районный суд Тюмени вынес обвинительный приговор в отношении двух молодых людей, признав их виновными в разбое группой лиц по предварительному сговору с применением ножа, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в ночь с 20 на 21 мая 2025 года во дворе дома по улице Беловежская в Тюмени подсудимые Е., 17 лет, и Ф., 18 лет, действуя согласованно, напали на потерпевшего и его знакомого. Заподозрив молодых людей в употреблении наркотиков, они потребовали у них 10 тысяч рублей и, демонстрируя нож, угрожали физической расправой — "отрезанием ушей". В качестве залога они забрали у потерпевшего мобильный телефон "Айфон 13" стоимостью почти 50 тысяч рублей.

В суде подсудимые признали вину частично, отрицая предварительный сговор и применение ножа. Однако суд, изучив показания потерпевшего и свидетелей, протоколы следственных действий и переписки в телефонах, признал их вину полностью доказанной.

Е. приговорен к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии, Ф. — к двум годам в колонии общего режима. Мера пресечения с домашнего ареста изменена на содержание под стражей до вступления приговора в силу; осужденные взяты под стражу в зале суда. Похищенный телефон возвращен владельцу.