Дефицит топлива в России возник из-за "прилетов" по НПЗ — Новак

На топливном рынке России есть дефицит топлива, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт "из-за прилетов", заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По его словам, власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов.

"Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме", - цитирует ТАСС вице-премьера. Новак добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) обвинила членов российского правительства в укрывательстве от россиян правды о ситуации с топливом в стране. Она выразила негодование по поводу слов Новака, курирующего топливную отрасль – в конце июня он заявил, что ГСМ в стране хватает, дефицит есть лишь на отдельных заправках.

"Ну почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры?" - возмутилась Останина.