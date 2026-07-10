В Приморье беременная девушка упала с 7 этажа и выжила – у нее и ребенка нет травм

Во Владивостоке беременная женщина выпала из окна седьмого этажа и почти не пострадала – как и ее ребенок. Она находится на 30-й неделе беременности – роды должны пройти уже через два месяца.

28-летняя девушка решила помыть окна, встала на подоконник и потеряла равновесие. Падая, она зацепила дерево, которое смягчило удар – он пришелся девушке на спину, передает "Осторожно media".

Реанимационная бригада "скорой" была на месте через девять минут. При осмотре выяснилось, что у девушки есть ссадины на груди и болезненность живота, но при этом нет переломов и серьезных повреждений внутренних органов.

Обследование в стационаре подтвердило, что и с ребенком все в порядке, его жизни ничего не угрожает.