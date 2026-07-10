Киевский суд отказался снимать с Порошенко* санкции

Верховный суд Украины отказался снять санкции с экс-президента Петра Порошенко* (внесен в России в список террористов и экстремистов), которые ввел против него Зеленский.

Санкции были введены в феврале 2025 года по делу о торговле углем с ДНР и ЛНР в 2014-2015 гг. Будто бы власти Украины во главе с Порошенко в 2014 году намеренно создали "угольный кризис", чтобы купить уголь в ДНР и ЛНР. В начале 2022 года Порошенко даже избрали меру пресечения в виде личного обязательства, но после начала СВО ее не продлевали, а потом дело утихло. Порошенко называл уголовное дело против него заказом со стороны Зеленского. Тот обвинял Порошенко в "продаже Украины".

Порошенко, подававший иск, обосновывает его тем, что почти половина представителей Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), голосовавших за санкции против него, сейчас находятся под следствием, пребывают за пределами страны или являются фигурантами уголовного дела "кошелька Зеленского" Тимура Миндича.

Однако суд отказал. Порошенко заявил, что намерен обжаловать решение. Он выразил уверенность, что добьется снятия санкций в Европейском суде по правам человека, так как они незаконны и политически мотивированы.