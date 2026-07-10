Суд закрыл дело сотрудников Baza от прессы: журналистов обвиняют во взятках

Савеловский районный суд Москвы решил проводить процесс над бывшим главредом Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым и продюсером Татьяной Лукьяновой без участия журналистов. Прокурор попросил закрыть заседания, так как огласка данных из дела может угрожать безопасности участников процесса. Глеб Трифонов поддержал позицию обвинения, а Татьяна Лукьянова оставила решение на усмотрение судьи, пишет "Ъ".

Следователи обвиняют журналистов в даче взяток в крупном размере. По версии следствия, Трифонов и Лукьянова передали полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода около 300 тысяч рублей. Оба сотрудника Baza полностью признали свою вину. С сентября 2025 года они находятся под домашним арестом.

Правоохранительные органы уже наказывают и тех, кто брал эти деньги. 3 июня суд в Москве приговорил бывшего краснодарского полицейского Александра Аблаева к пяти годам колонии. Суд установил, что он был одним из получателей взяток от представителей канала. Теперь судье предстоит вынести окончательный приговор самим журналистам в закрытом режиме.