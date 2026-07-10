10 Июля 2026
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Общество Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Звездный «Курчатов Фест» в Челябинске стал событием проекта «Культурная столица года»

Четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» открылся на площади Науки у памятника И.В. Курчатову, став главным культурным событием года.  Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной и председатель федерального оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков посетили мероприятие.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Два дня исполнения выдающимися музыкантами великолепной классической музыки станут доступны жителям и гостям Челябинска.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Открывала программу накануне премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Марины Брусникиной. Главные роли исполнили звезды российской сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Алексея Рубина исполнил музыку Феликса Мендельсона. Ведущим вечера был Юлиан Макаров.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«В этом году у нас, как обычно, замечательная программа. И сегодня мы все получили огромное удовольствие от того, что увидели и услышали на этой сцене», – оценил губернатор выступление артистов.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

А в завершении музыкального вечера прошла торжественная церемония награждения амбассадоров проекта «Челябинск – культурная столица 2027 года». Памятные таблички получили народный артист России Евгений Миронов и дирижер симфонического оркестра Алексей Рубин.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер подчеркнул их значимый вклад в развитие культурной жизни Южного Урала и отметил важную роль подобных мероприятий в получении престижного статуса «Челябинск – культурная столица 2027».

«Проведение таких событий, как Курчатов Фест, дало нам возможность претендовать на титул культурной столицы и в итоге завоевать его в жесткой конкуренции», - напомнил Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Как раз перед посещением музыкального вечера в областной столице под руководством Алексея  Текслера  и председателя федерального оргкомитета конкурса «Культурная столица года», депутата ГосДумы Николая Новичкова состоялось очередное заседание оргкомитета проекта «Челябинск – культурная столица 2027».

Открывая заседание, губернатор Алексей Текслер подчеркнул особую значимость присвоенного региону статуса: «Получение статуса культурной столицы – это высокая честь для региона. Это инструмент реализации государственной политики в сфере культуры на более мощном уровне. Это импульс для развития экономики, туризма и раскрытия творческого потенциала наших жителей».

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Весь 2026 год в Челябинской области проходит под эгидой «Навстречу культурной столице». Регион активно сотрудничает с федеральным оргкомитетом, перенимая лучшие практики у коллег из Омска, Нижнего Новгорода и Грозного – регионов, уже реализовавших проект «Культурная столица года».

Председатель федерального оргкомитета подчеркнул, что подготовка к году культурной столицы в Челябинске проводится в Год единства народов России и это имеет символическое значение: «Наш проект призван собирать, как пазл, культурную палитру всей нашей страны. Мы большая и, может быть, самая культурная цивилизация в мире. Мы все разные, но делаем общее дело и создаем величие нашей страны».

При этом Николай Новичков особо отметил вовлеченность жителей региона в проект, в том числе активистов регионального отделения Движения Первых.

В ходе заседания акцентировалось, что реализации проекта «Челябинск-культурная столица 2027» базируется на комплексном подходе, сочетающем сохранение признанных культурных брендов с внедрением новых форматов.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Так, широко известные традиционные мероприятия, получивших всероссийское признание, – Ильменский и Бажовский фестивали, певческий фестиваль «Русское поле», фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» будут дополнены инновационными  проектами, среди которых особое место отводится Фестивалю культурных столиц.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Еще одна новация - конкурс «Малая культурная столица», в котором участвуют 33 муниципальных образования Южного Урала. В рамках конкурса муниципалитеты получают возможность раскрыть культурный потенциал малых городов,  вовлечь жителей в подготовку к году культурной столицы.

Николай Новичков особо отметил значимость этой инициативы. По его словам, этот опыт будет проанализирован, изучен и тиражирован на другие регионы.

Заместитель губернатора Вадим Евдокимов на заседании оргкомитета доложил о подготовительной работе к реализации проекта. На данный момент разработан фирменный стиль, реализуются масштабные рекламные и информационные кампании, налажено активное сотрудничество с действующей культурной столицей 2026 года – Омском, формируется пул резидентов культурной столицы – организаций и инициативных групп, разделяющих ценности проекта, создается команда амбассадоров из числа известных личностей для продвижения проекта.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Наша задача – сделать идею Культурной столицы понятной и близкой каждому жителю региона. Этот проект должен стать не только масштабной программой мероприятий, но и узнаваемым брендом», – подчеркнул Вадим Евдокимов.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин представил программу ключевых мероприятий на 2027 год. Среди новых событий: церемония награждения  национальной театральной премией и фестиваль «Золотая маска»; национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»; гастроли Российского института театрального искусства (ГИТИС); мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж»; масштабные выставки в сотрудничестве с ведущими государственными музеями страны;  художественная биеннале; исторические проекты; просветительский проект «Курчатов Лаб»; Фестиваль культурных столиц и другие.

«В программу также войдут наши ежегодные крупнейшие мероприятия областного, всероссийского и международного уровней. В общей сложности афиша насчитает более 10 000 событий, включая муниципальные, которые пройдут под брендом «Культурная столица-2027», – отметил Алексей Бетехтин.

Министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Ольга Никитина рассказала о проектах, которые станут материальным наследием культурной столицы и останутся в городской среде после завершения программы 2027 года.

Так, в центре Челябинска реализуется вторая очередь мультимедийного фонтана – арт-объект в виде четырех фигур верблюдов. Будет благоустроена набережная реки Миасс, что создаст единую концепцию «Шелкового пути». Разрабатывается концепция благоустройства Институтского переулка – территории рядом с Южно-Уральским государственным университетом и IT-«Школой 21». Продолжается развитие проекта «Друзья с Южного Урала» – бетонных скульптур человечков, у которых в ночное время светится «южноуральское сердце». Эти арт-объекты планируется разместить не только в Челябинске и других городах региона, но и в различных субъектах России. Также министерство архитектуры активно работает с застройщиками и девелоперами, вовлекая в проект культурной столицы через создание культурных пространств и номинацию жилых комплексов.

Николай Новичков рассказал в ходе заседания о работе по продвижению культурных столиц на федеральном уровне.

«Мы ставим перед собой задачу, чтобы Челябинск и Челябинская область предстали в новом свете для широкой общественности. Всем известны стереотипы о нашем регионе. Мы их ломаем, в том числе проводя мероприятия года культурной столицы, и становимся более открытыми и понятными для всей страны в том, какие мы есть на самом деле. И, наверное, это самое главное, чего мы добиваемся. Нет никаких сомнений, что у нас это получится», – резюмировал обсуждение глава региона.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Добавим, что 10 июля в программе фестиваля Курчатов Фест -  оперный вечер с участием звезд мирового уровня: Музыкальные произведения исполнят Ольга Перетятько (сопрано), получившая международное признание после победы на престижном конкурсе Пласидо Доминго «Опералия» и Иван Гынгазов – солист Большого, Мариинского и ведущих европейских оперных театров. В сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением Алексея Рубина артисты исполнят арии и шедевры оперной классики.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Курчатов Фест проводится в Челябинске с 2023 года, в 2026 году фестиваль проходит под эгидой «Навстречу культурной столице».

Теги: новичков, алексей текслер, культурная столица, курчатов фест


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