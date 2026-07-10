Лидер "Руки вверх!" перевел дочь на домашнее обучение из-за травли в школе

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что дочь пришлось перевести на домашнее обучение из-за травли, которой та подвергалась в школе.

По его словам, дочь постоянно обвиняли в том, что всеми своими успехами она обязана исключительно известному и богатому папе. Даже когда она играла в театре, это якобы "папа договорился". Для дочери это был постоянный стресс. Ранее ее травили и в садике, и тоже по причине известности отца. Жуков считает, что это удел детей известных родителей.

В российском законодательстве закреплена такая форма получения образования, как семейное образование, которое часто называют домашним обучением. Эксперты призывают разграничивать эти понятия, так как надомное обучение назначается, когда ребенок по состоянию здоровья не может посещать школу и к нему учителя приходят домой. Семейное же образование не связано со здоровьем, а является просто выбором родителей с учетом мнения ребенка.

Количество детей на семейном образовании довольно быстро растет, что связывается с кризисом школы. По последним данным, оно достигло 100 тыс. человек. От общего числа школьников "семейники" составляют около 0,6%. Травля называется одной из причин выбора семейного обучения наряду с индивидуальным подходом, которого недостает в школе.