Государство вложит 2 млрд рублей в заводы: Мишустин подписал новый указ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух млрд рублей из резервного фонда на поддержку высокотехнологичных предприятий. Правительство сообщило о подготовке этого решения еще накануне на рабочем заседании. Теперь деньги поступят в Фонд развития промышленности, чтобы ускорить выпуск сложной отечественной продукции.

Кабмин рассчитывает, что эти средства помогут запустить или обновить как минимум пять крупных инвестиционных проектов. Помощь получат заводы, которые занимаются радиоэлектроникой, станкостроением и транспортным машиностроением. Также часть денег пойдет на развитие химической и легкой промышленности. Предприятия используют эти ресурсы для создания новых цехов и закупки современного оборудования.

Михаил Мишустин подчеркнул, что это решение должно привлечь в отрасль новых инвесторов. Глава правительства уверен: финансовая помощь поможет стране быстрее добиться промышленной независимости. Власти планируют и дальше поддерживать заводы, чтобы Россия могла сама производить все необходимые технологии и оборудование.