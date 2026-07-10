10 Июля 2026
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Спорт За рубежом
Фото: Накануне.RU

Кто прошёл в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026

После напряжённой и местами сенсационной 1/8 финала определилась восьмёрка сильнейших сборных, продолжающих борьбу за трофей чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В четвертьфиналы вышли Франция, Марокко, Норвегия, Англия, Испания, Бельгия, Аргентина и Швейцария. Эти команды не только выдержали давление матчей на вылет, но и показали широкий спектр стилей — от дисциплинированной обороны до яркого позиционного и контратакующего футбола, как отмечают специалисты спортивного сайта https://www.olimp.bet/line/futbol-1.

Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе "Гвадалахара" в Мексике(2026)|Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Кто победил в 1/8 финала

Франция — минимальная победа над Парагваем (1:0) и уверенная игра в контроле темпа.

Марокко — мощный ответ хозяевам группы Канада разгромом 3:0; компактность и быстрые фланги снова в силе.

Норвегия — одна из главных сенсаций: победа над Бразилией 2:1 благодаря выверенной структуре и эффективности в переходах.

Англия — зрелищные 3:2 с Мексикой; гибкость в атаке и глубина состава решили исход.

Испания — прагматичная, «взрослая» победа 1:0 над Португалией: контроль мяча плюс дисциплина без мяча.

Бельгия — уверенные 4:1 против США, с акцентом на реализацию и опыт ключевых лидеров.

Аргентина — волевой камбэк с Египтом 3:2: от 0:2 к 67-й минуте до победы благодаря голам Ромеро, Месси и Энцо Фернандеса в концовке.

Швейцария — «шахматная» партия с Колумбией и нервы в серии пенальти: 0:0 и 4:3 по 11‑метровым.

Пары 1/4 финала и ключевые интриги

Франция — Марокко (Бостон, 9 июля)
Ремейк принципиальных встреч последних лет: французская мощь и вариативность против организованной обороны Марокко и скоростных ответов. Для Франции это тест на взлом низкого блока, для Марокко — на эффективность переходов.

Испания — Бельгия (Лос‑Анджелес, 10 июля)
Столкновение стиля позиционного контроля Испании с прямолинейной, острой атакой Бельгии. Исход может решить борьба за центральные зоны и скорость принятия решений в последней трети.

Норвегия — Англия (Майами, 11 июля)
Англия — фаворит по глубине состава, но Норвегия уже выбила Бразилию. Важны стандарты и дуэли на флангах; темп и дисциплина станут критическими факторами.

Аргентина — Швейцария (Канзас‑Сити, 11 июля)
Аргентина едет на эмоции после невероятного камбэка, Швейцария — с уверенностью после «лотереи» пенальти. Ключ — как Альбиселесте справятся с плотной швейцарской обороной и прессинг‑ловушками.

центральный стадион(2010)|Фото: Накануне.RU

Почему именно эти команды

Стабильность и адаптивность. Все четвертьфиналисты показали способность управлять ритмом и перестраиваться по ходу матчей — от прагматизма Испании до контратак Марокко и Норвегии.

Решающие звёзды в ключевые моменты. Моментальные всплески — как у Аргентины — часто становятся определяющими на поздних стадиях.

Глубина скамейки. Англия, Франция и Бельгия убедили за счёт ротации без потери качества.

Что дальше

Четвертьфиналы пройдут с 9 по 11 июля на аренах Бостона, Лос‑Анджелеса, Майами и Канзас‑Сити. На этом этапе цена любой ошибки максимальна: лишний риск в прессинге, потеря концентрации при стандарте или нереализованный момент могут закрыть дорогу к медалям. За скобками останутся те, кто не справится с давлением — и именно поэтому ЧМ‑2026 уже дарит драму и яркие сюжеты.

По материалам сайта: https://www.olimp.bet/

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Теги: чемпионат мира по футболу, полуфинал, команды, ставки


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