Politico: Еврокомиссия готовится ограничить соцсети для детей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится на днях представить доклад с рекомендациями по ограничению соцсетей для детей. Об этом пишет Politico.

Ожидается, что доклад не будет директивным, он будет лишь давать рекомендации, как ограничить вред от соцсетей. В то же время уж в сентябре фон дер Ляйен может представить план общеевропейских возрастных ограничений для пользователей соцсетей. Ближайший доклад призван подготовить почву и убедить скептиков в том, что проблема серьезная.

Многие страны мира уже ввели, вводят или планируют ввести возрастные ограничения для пользователей соцсетей, фактически запретив доступ к ним до 13-16 лет. Таких стран уже около 40. В России пока такие планы отрицают. Так, "Единая Россия" отвергает даже саму идею ввести возрастной ценз для доступа к соцсетям, сказал в мае глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. Это сфера ответственности семьи, а общество устало от ограничительных мер, отметил он. Пусть родители сами регулируют доступ детей к интернету и соцсетям.

При этом опрос ВЦИОМ показал, что идею ограничения доступа детей к соцсетям поддерживают 83% россиян. Недавний опрос СПЧ дал подобные результаты: полный запрет соцсетей до 15-16 лет поддержали 53%, еще 35% считают, что запрет не нужен, но нужно ужесточить порядок доступа, то есть нужно или согласие родителей, или ограничение времени.