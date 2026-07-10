Скидка на пакет: Еврокомиссия смягчила новые санкции против России

Еврокомиссия отказалась от наиболее радикальных ограничений в рамках 21-го пакета санкций. Как сообщает издание Euroactiv, дипломаты разных стран не смогли договориться о запрете на въезд для российских военных и правилах продажи газа. Внутри Евросоюза возникли серьезные разногласия, которые заставили Брюссель пересмотреть свои планы и пойти на уступки, пишет "Ъ".

Франция, Италия и Греция настояли на том, чтобы смягчить правила въезда. В итоге чиновники ограничили запрет только краткосрочными визами. Также они изменили критерии: теперь под санкции попадут не все военнослужащие, а только те, кто активно участвовал в боях или руководил операциями. Это решение позволило странам ЕС найти компромисс в визовом вопросе.

В энергетике страны союза договорились запретить продажу российского сжиженного газа (СПГ) напрямую с танкеров. Однако эта мера не коснется перепродажи топлива. Такая лазейка позволит Европе и дальше отправлять российский газ в другие страны. Также новый пакет заморозит потолок цен на нефть, но страны еще спорят о сроках. Еврокомиссия хочет ввести заморозку на полгода, а Греция требует сократить ее до трех месяцев.

Экономические интересы повлияли и на другие сферы. Германия, Польша и Португалия добились права и дальше покупать российскую рыбу: минтай, треску и пикшу. Кроме того, Болгария заблокировала попытку ввести санкции против патриарха Кирилла. В итоге новый пакет мер оказался значительно мягче, чем планировали изначально, так как страны ЕС предпочли защитить свои национальные интересы.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил против новых антироссийских санкций, которые вредят экономике его страны и задевают религиозные чувства верующих. Болгария заблокировала ограничения против патриарха Кирилла, считая их ударом по всему православному обществу, и отказалась поддерживать меры, угрожающие работе метро в Софии, поставкам удобрений или местному нефтеперерабатывающему заводу.