10 Июля 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов принял участие в церемонии вручения Всероссийской премии «Особенное счастье», которая прошла в Астрахани

В Астрахани состоялась VII церемония вручения Всероссийской премии «Особенное счастье». В Театре оперы и балета встретились родители детей с инвалидностью со всей России и стран СНГ, чей ежедневный самоотверженный труд и безусловная любовь к своим детям заслуживают высочайшего признания.

Учредителем проекта является заместитель председателя Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Лилия Иванова. Премия проводится при поддержке Губернатора Игоря Бабушкина и заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председателя комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой.

«Сегодня на государственном уровне принимаются важнейшие решения, чтобы создать условия для реализации потенциала людей с инвалидностью. Но одним из важнейших факторов успешности этих решений остаёмся мы сами — своей инициативой и борьбой за детей», — обратилась к присутствующим Анна Кузнецова.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Премия «Особенное счастье» – единственная в стране общественная награда, которая отмечает заслуги родителей за воспитание детей с инвалидностью, а также передает лучшие социальные инициативы и родительские практики в регионы страны. В 2026 году на соискание премии поступило более 400 заявок. Всего экспертный совет определил 12 лауреатов по номинациям.

За вклад в социально-экономическое развитие региона Губернатор Игорь Бабушкин вручил награду астраханке Алёне Красновой, которая воспитывает ребёнка с инвалидностью и при этом активно участвует в общественной жизни, помогая другим родителям особенных детей.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Участие в церемонии принял Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Обращаясь к лауреатам и гостям премии, спикер регионального парламента подчеркнул особую значимость проекта для общества:

«История каждой семьи, каждого родителя, воспитывающего особенного ребёнка, – это пример невероятной силы духа, мужества и безграничной любви. Вы – настоящие герои нашего времени. Ваш каждодневный подвиг вдохновляет и доказывает, что счастье не имеет границ. Дума Астраханской области всегда поддерживает такие важные социальные инициативы, и мы гордимся, что именно астраханская земля стала площадкой для этой замечательной премии», – отметил спикер регионального парламента.

Председатель областной Думы вручил премию в номинации «За веру в ребенка». Лауреат – Каравайцева Надежда. Многодетная семья проживает в селе Шарлык Оренбургской области и воспитывает пятерых детей. По словам Надежды Алексеевны, в их семье всегда царит любовь, а с любыми трудностями они справляются только вместе. Появление на свет особенного ребенка пробудило в маме желание заниматься творчеством, мастерить кукол. Любовь к рукоделию стала общей в доме Каравайцевых.

В ответном слове Надежда Алексеевна поблагодарила организаторов премии, отметив её социальную значимость. Она подчеркнула, что особенное счастье – в единстве семьи и в силе надежды.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Попечителями проекта «Особенное счастье» являются артисты Антон и Виктория Макарские, певица Светлана Феодулова и продюсер Юрий Цейтлин. Они ежегодно поддерживают участников и лауреатов творческими встречами и благотворительными концертами. Ведущей церемонии выступила актриса, журналистка Светлана Зейналова.

В регионе для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, действует многоуровневая система поддержки. Она включает социальную пенсию на ребёнка, выплаты родителям по уходу, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в лечении ребёнка за пределами региона и приобретении лекарств. Для детей с нарушением слуха предусмотрена компенсация расходов на системы слухопротезирования. Кроме того, такие семьи освобождены от уплаты транспортного налога, а на догазификацию домов им предоставляется до 200 тысяч рублей.

 

Теги: особенное счастье, игорь мартынов, дети-инвалиды


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