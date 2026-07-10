Бундестаг не поддержал резолюцию об усилении поддержки Украины

Федеральный парламент Германии не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Инициативу внесли "Зеленые", предложившие направить Киеву ракеты Taurus и PAC-3 в максимально возможном объеме. Подавляющим большинством голосов (510 против 79) резолюция была отклонена.

Также предлагалось профинансировать производство беспилотников для усиления ударов по территории России, передать дополнительные системы ПВО Patriot, добиваться усиления санкций против РФ.

На днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине уже не нужны дальнобойные ракеты Taurus. Сейчас важна финансовая поддержка в 70 млрд евро, что было согласовано на саммите НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц также исключал планы по передаче Taurus.

Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Как сказал Писториус, Германия также станет крупнейшим среди стран НАТО донором в рамках нового пакета военной помощи. В бюджет Германии на текущий год заложены рекордные 11,5 млрд евро на закупку вооружений для ВСУ. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев говорит, что эта сумма составляет почти 0,25% от немецкого ВВП, это "колоссальные цифры".