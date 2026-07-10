В кошельках россиян появятся новые сторублевки: ЦБ выпустил банкноту образца 2026 года

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Регулятор посвятил этот выпуск Центральному федеральному округу. Новая купюра сохранила основные черты и защитные признаки версии 2022 года, но получила свежее оформление оборотной стороны. Теперь в наличном обороте страны будут одновременно ходить деньги разных лет выпуска, пишет "Ъ".

Художники изобразили на лицевой стороне фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами и герб России. На обратной стороне банкноты теперь можно увидеть Ржевский мемориал Советскому солдату. Там же специалисты разместили карту Центрального округа. По стилю она совпадает с оформлением новых пятитысячных и тысячных купюр, которые вышли в последние годы.

Центральный банк уделил особое внимание безопасности и защитил бумагу от подделок. Производитель внедрил в состав полотна два типа волокон: серые и разноцветные, которые меняют окрас с красного на синий. На лицевую сторону выходят четыре фрагмента защитной голографической нити шириной 2 мм. Эти элементы помогают быстро проверить подлинность денег.

Регулятор напомнил, что новые сто рублей - это законное средство платежа. Магазины и банки должны принимать их без каких-либо ограничений наравне с другими сторублевыми купюрами. Новые банкноты будут появляться в обороте постепенно, заменяя собой ветхие и изношенные бумажные деньги старых серий.

Ранее Центробанк представил новый дизайн бирюзовой тысячи рублей, посвященный Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на обороте - достопримечательности Казани и Саратова, включая Дворец земледельцев и знаменитый мост через Волгу.