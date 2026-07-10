На востоке Башкирии смерч разрушил половину села

На востоке Башкирии смерч повредил электролинии и трубы газопровода в селе Ургуново, а также сорвал с нескольких домов крыши.

Красивое, но ужасающее зрелище засняли местные жители. Столб смерча прошел через часть села, уничтожая всё на своем пути, при этом рядом не было ни ветра, ни дождя.

По данным администрации Учалинского района, где было зафиксировано необычное атмосферное явление, сейчас на месте ведутся восстановительные работы.

В регионе сейчас стоит 30-градусная жара, сопровождающаяся грозами и ливнями с градом, а также порывистым ветром.