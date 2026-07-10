10 Июля 2026
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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов рассказал, как в Астраханской области меры поддержки семей с детьми-инвалидами совершенствуются на основе прямых обращений родителей

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в рамках прошедшего в региональном парламенте 9 июля 2026 года международного круглого стола обозначил действующие в Астраханской области меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Спикер отметил, что их совершенствование происходит в прямом диалоге с родителями.

«Все указанные меры совершенствуются и дополняются на основании прямых обращений самих семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Именно диалог с родителями, их обращения в органы государственной власти стали определяющим фактором реализации соответствующих изменений», – подчеркнул спикер.

(2026)|Фото: пресс-служба думы Астраханской области

Прямая финансовая поддержка

В регионе действует система ежемесячных и единовременных выплат для семей с детьми-инвалидами. Среди ключевых мер – ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в размере 1 525,46 рубля. С 1 июля 2026 года размер данной выплаты увеличен – это решение было принято в том числе с учетом многочисленных обращений родителей, указывавших на необходимость индексации.

Также предусмотрено ежемесячное пособие на оплату проезда (533,92 рубля) и пособие на приобретение безбелковых продуктов питания для детей с диагнозом «классическая фенилкетонурия». Размер пособия варьируется от 3 735,18 до 15 621,28 рубля в зависимости от возраста ребенка. Эта мера была введена именно по просьбе родителей, столкнувшихся с высокой стоимостью специализированного питания.

Доступность медицинской помощи

Особое внимание уделяется обеспечению доступности медицинской помощи. С 1 января 2026 года введена компенсация расходов на приобретение и ремонт комплектующих к системам кохлеарной имплантации. Размер компенсации составляет до 30 000 рублей для детей до 7 лет включительно и до 20 000 рублей для детей от 8 лет. Эта мера также установлена в ответ на обращения граждан.

Кроме того, семьи могут получить компенсацию расходов на проезд к месту лечения и денежную выплату на лечение и лекарства.

Образование, интеграция и жилищные вопросы

В сфере образования и социальной интеграции для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено бесплатное питание, предоставление технических средств реабилитации по региональному перечню (кровати, сиденья для ванны, столики, подъемники), услуга «Социальное такси» и санаторно-курортное оздоровление по системе «Мать и дитя» в социально-реабилитационном центре «Русь».

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, семьи с детьми-инвалидами получают 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсацию взноса на капитальный ремонт, а также единовременную материальную помощь на газификацию домовладений в размере до 100 000 рублей.

Грантовая поддержка некоммерческих организаций

Отдельно Игорь Мартынов остановился на грантовой поддержке некоммерческих организаций из регионального бюджета. На 2026 год на эти цели выделено 4,6 миллиона рублей. Средства направлены на сопровождение инклюзивного обучения учеников с расстройствами аутистического спектра (проект «Ресурсный класс для учеников с аутизмом» – 1,5 млн рублей), обустройство инклюзивного творческого пространства «Зазеркалье» (1,2 млн рублей) и проведение профориентационных занятий с детьми-инвалидами, включая приобретение оборудования для полиграфической мастерской (1,9 млн рублей).

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Депутатский корпус совместно с Правительством региона совершенствует меры поддержки семей с детьми-инвалидами.. Такие меры, как пособие на безбелковое питание, пособие на проезд и компенсация за комплектующие к кохлеарным имплантам, установлены именно благодаря обращениям самих семей. Это говорит о системном государственном подходе в поддержке семей в непростой ситуации», – отметил Игорь Мартынов.

Спикер регионального парламента выразил уверенность, что международный круглый стол позволит обменяться лучшими практиками и найти новые решения для поддержки семей, воспитывающих особенных детей.

Теги: игорь мартынов, меры поддержки, дума астраханской области


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