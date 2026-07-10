Электронные очереди на АЗС планирнуют ввести в Иркутской области

Электронные очереди на АЗС могут появиться в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, такую идею региональные власти реализовывают вместе с ИТ-сообществом, разработчики уже тестируют свои предложения.

"Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо", — написал губернатор в Telegram-канале.

Кобзев добавил, что с сегодняшнего дня два независимых оператора — "Крайснефть" и "БРК" — расширяют продажу топлива для физлиц. Однако лимиты на отпуск бензина на одну машину остаются до снятия режима повышенной готовности.

В конце июня в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Перед этим регион перешел на "ручной режим" регулирования ситуации с топливом. Кобзев сообщил, что причина этому – удары ВСУ, которые вывели на западе страны из строя объекты нефтепереработки. Однако позже он убрал из своего поста про дефицит топлива упоминание атак на НПЗ.