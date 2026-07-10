На Среднем Урале несколько дней будут идти очень сильные дожди

Непогода на Среднем Урале сохранится в ближайшие несколько дней.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, небольшой циклон над Пермским краем прослеживается до больших высот. Он медлителен и будет определять неустойчивую погоду с дождями в ближайшие трое суток.

"10-13 июля ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы: сегодня на западе Свердловской области, завтра 11 июля в основном на севере и востоке области", - говорится в прогнозе синоптиков.

Также вероятен крупный град, не исключается и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Напомним, ранее на этой неделе в МЧС уже предупреждали свердловчан о непогоде и советовали соблюдать меры безопасности.