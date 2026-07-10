"Уралкалий" вошел в число компаний с самым высоким уровнем управления персоналом по версии RAEX

Компания "Уралкалий", которая является одним из ведущих мировых производителей калия, вошла в число компаний с самым высоким уровнем управления персоналом по итогам исследования рейтингового агентства RAEX, посвященного оценке кадровой политики участников ESG-ренкинга агентства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Исследование охватило 145 компаний из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Эксперты RAEX проанализировали корпоративную стратегическую документацию, а также объективные показатели, включая уровень производственного травматизма, текучесть кадров и систему оценки кадровых рисков.

По результатам комплексной оценки качества управления персоналом "Уралкалий" вошел в первую категорию компаний с наивысшими показателями, подтвердив высокий уровень развития системы управления персоналом и эффективность реализуемых HR-практик.

Согласно исследованию, только 31% участников демонстрируют очень высокий или высокий уровень управления персоналом. Такие компании характеризуются зрелыми HR-практиками, ориентированными на создание безопасных условий труда, сохранение здоровья сотрудников, развитие профессиональных компетенций, привлечение и удержание талантов, повышение вовлеченности персонала, обеспечение равных возможностей и предоставление расширенного социального пакета.

"Высокая оценка RAEX — это признание системной работы нашей команды по развитию человеческого капитала. Для «Уралкалия» сотрудники — главная ценность. Мы последовательно совершенствуем систему управления персоналом, уделяя приоритетное внимание безопасности труда, сохранению здоровья работников, развитию профессиональных компетенций, созданию возможностей для карьерного роста и формированию современной корпоративной среды. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый сотрудник может реализовать свой потенциал, а компания — устойчиво развиваться", - отметила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям компании "Уралкалий" Ирина Константинова.

Отметим, что исследование RAEX посвящено оценке качества управления персоналом компаний — участников ESG-ренкинга агентства. По итогам анализа участники распределяются по пяти категориям в зависимости от уровня зрелости системы управления персоналом.

Методология исследования сочетает оценку корпоративных документов и объективных показателей. Эксперты анализируют подходы компаний к управлению человеческим капиталом, системы охраны труда и здоровья, развитие и обучение персонала, кадровые риски, текучесть кадров, социальные программы, а также практики привлечения, удержания и вовлечения сотрудников. Итоговая оценка отражает комплексный уровень развития HR-функции в компании.