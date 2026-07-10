10 Июля 2026
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Фото: пресс-служба думы Астраханской области

На площадке Думы Астраханской области прошел круглый стол по теме консолидации опыта России и стран СНГ оказания помощи семьям с детьми-инвалидами

В Думе Астраханской области сегодня состоялся круглый стол на тему "Консолидация межпарламентского опыта регионов России и стран СНГ с целью усовершенствования помощи семьям с детьми-инвалидами". В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, Председатель Могилевского областного Совета депутатов Республики Беларусь Александр Горошкин, а также депутаты Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики – Айгуль Ахмедова и Жылдыз Эгенбердиева, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского областного Совета депутатов (Республика Беларусь) Мария Шапневская.

Кроме того, в круглом столе приняли участие члены НКО и лауреаты Премии "Особенное счастье" — родители детей с инвалидностью из разных регионов страны. С докладами выступили - главный врач учреждения здравоохранения "Могилевская областная детская больница", депутат Могилевского областного Совета депутатов 28-го созыва (Республика Беларусь) Игорь Каско, заместитель директора по науке и образованию федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства", доктор медицинских наук, врач сурдолог-оториноларинголог Антон Мачалов, директор федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт коррекционной педагогики", доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Татьяна Соловьёва, а также лауреаты премии "Особенное счастье" Ульяна Мартынова и Ольга Головина.

В центре внимания участников — вопросы гармонизации законодательства, повышения доступности реабилитационных и образовательных услуг, а также обмена лучшими практиками в сфере защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья.

(2026)|Фото: пресс-служба думы Астраханской области

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поприветствовал экспертов и участников круглого стола, отметив, что мероприятие носит международный характер.

"Поддержка семей с детьми-инвалидами является одним из безусловных приоритетов социальной политики Астраханской области. В регионе действуют меры поддержки, которые совершенствуются и дополняются депутатским корпусом совместно с Правительством области на основании прямых обращений самих семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Именно диалог с родителями, их обращения в органы государственной власти стали определяющим фактором реализации соответствующих изменений. Такие меры, как пособие на безбелковое питание, пособие на проезд и компенсация за комплектующие к кохлеарным имплантам, установлены именно благодаря обращениям самих семей. "Это говорит о системном государственном подходе в поддержке семей в непростой ситуации", — подчеркнул Игорь Александрович.

Значимость проведения совместного международного круглого стола отметила заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова.

"Это важный шаг в укреплении межпарламентского взаимодействия и дружественных связей не только между Астраханской областью и странами СНГ, но и в масштабе государств — в построении устойчивого диалога и формировании единой законодательной повестки для усовершенствования помощи семьям с детьми-инвалидами", — подчеркнула Анна Юрьевна.

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова предложила создать межпарламентскую группу для взаимодействия парламентариев стран России и стран СНГ в вопросах законодательства, связанных с реализацией задач по поддержке семей с детьми-инвалидами.

Участие в круглом столе в режиме видеоконференцсвязи принял Председатель Могилевского областного Совета депутатов (Республика Беларусь) Александр Горошкин.

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Григорьевич поблагодарил спикера астраханского парламента Игоря Мартынова за тесное сотрудничество с Могилевской областью.

"Мы высоко ценим дружеские связи между нашими регионами, которые сложились у нас после подписания Соглашения в июне 2023 года. Это не первая наша встреча в этом году: 26 января мы с Вами делились опытом в развитии волонтерской деятельности. Отрадно, что наши отношения строятся в режиме постоянного диалога, и сегодня мы открываем новое направление сотрудничества — круглый стол об усовершенствовании помощи семьям с детьми-инвалидами", — отметил Александр Горошкин.

Так, в Республике Беларусь семьям с детьми-инвалидами предоставляется комплексная государственная поддержка, включающая пенсионные выплаты, ежемесячные пособия, льготы в сфере ЖКХ и трудовые гарантии.

В рамках обсуждения данной темы среди приоритетных направлений совместной работы эксперты выделили:

- развитие системы раннего выявления нарушений развития у детей;

- обеспечение доступа семей к современным реабилитационным технологиям, техническим средствам реабилитации и квалифицированной помощи специалистов;

- совершенствование механизмов финансирования реабилитационных программ;

- развитие инклюзивного образования и формирование безбарьерной среды;

- подготовку высококвалифицированных кадров и повышение уровня общественной осведомлённости о вопросах инвалидности.

Кроме того, с докладом выступила депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Жылдыз Эгенбердиева, которая высказала мнение о том, что межпарламентское сотрудничество может стать действенным инструментом обмена законодательным опытом и внедрения эффективных моделей государственной поддержки.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимодействия между парламентами наших стран, реализации совместных гуманитарных проектов и развитии конструктивного диалога по вопросам совершенствования государственной политики в интересах детей и их семей. Уверена, что объединение наших усилий и обмен накопленным опытом позволят выработать новые эффективные решения, направленные на повышение качества жизни детей с инвалидностью и поддержку их семей", — отметила Жылдыз Абдылдаевна.

Отметим, что круглый стол состоялся в рамках проведения седьмой церемонии премии "Особенное счастье" — единственной общественной награды страны для признания заслуг родителей за непростой самоотверженный труд воспитания детей с инвалидностью, а также за трансляцию лучших социальных инициатив лауреатов в регионы России и страны СНГ. Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поблагодарили учредителя премии "Особенное счастье" Лилию Иванову за поддержку "особенных" детей и их родителей.

Всероссийская премия "Особенное счастье", которая сейчас является международной, зародилась именно в Астраханской области. За семь лет реализации Премии собрана уникальная база лучших родительских практик. Многие из них внедрены на астраханской земле. Так, в 2025 году в регионе сформированы две детские команды по адаптивному хоккею. Руководством Премии выстроено сотрудничество с Национальным медицинским центром оториноларингологии ФМБА России по ранней диагностике нарушений слуха у детей. Благодаря реализации проекта "Особенное счастье" астраханские дети с расстройством аутистического спектра успешно обучаются с нормотипичными сверстниками в общеобразовательной школе. В 2026 году в МБОУ СОШ № 7 состоялся уже второй выпуск учеников ресурсного класса. Лауреаты Премии — родители особенных детей — получают сертификаты на прохождение обучения у ведущих российских специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, на базе ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики".

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В завершение международного круглого стола спикер регионального парламента Игорь Мартынов наградил заместителя Председателя Государственной Думы РФ Анну Кузнецову Почетным знаком Думы Астраханской области "За развитие парламентаризма и гражданского общества".

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, помощь семьям, дети-инвалиды


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