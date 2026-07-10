Исторический минимум: продажи бензина на бирже упали до рекордных отметок

Продажи бензина на Петербургской бирже 8 июля рухнули до 8,1 тысячи тонн. Это самый низкий результат за все время работы площадки. Всего за неделю объемы торгов марками АИ-92 и АИ-95 сократились почти в два раза, а бензин АИ-98 и АИ-100 и вовсе исчез из продажи. Главной причиной обвала стали внеплановые ремонты сразу на девяти российских нефтеперерабатывающих заводах, которые перестали выставлять топливо на торги, пишет "Ъ".

Правительство уже начало менять правила игры на рынке, чтобы остановить рост цен. Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что власти снизили нормативы обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%. Чиновники хотят полностью исключить перекупщиков из цепочки поставок. Теперь независимые сети АЗС будут заключать прямые договоры с нефтяными компаниями, что должно сделать закупки прозрачнее и выгоднее для конечного потребителя.

Ситуация осложняется тем, что спрос на бензин вырос на треть по сравнению с прошлым годом, а производство внутри страны упало. Из-за атак на инфраструктуру НПЗ нефтяникам пришлось менять маршруты доставки, что увеличило нагрузку на заправки. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее предлагал дать приоритет в покупке топлива именно реальным потребителям, а не посредникам. Пока на рынке сохраняется дефицит: реальные цены значительно превышают биржевые показатели, а стоимость литра на АЗС продолжает расти.

Эксперты считают, что биржевые торги не остановятся совсем, так как у компаний остаются обязательства перед государством. Однако переход на прямые поставки поможет частным заправкам выжить только при условии адекватных цен от производителей. В июне переработка нефти в России достигла многолетнего минимума. Хотя в ближайшие месяцы заводы могут немного увеличить выпуск топлива, объемы все равно будут ниже уровней прошлых лет, что сохранит давление на розничные цены до конца сезона.

Ранее российское правительство разрешило ряду НПЗ выпускать бензин и дизель класса Евро-3 с повышенным содержанием примесей до конца 2026 года. Эта мера коснется только предприятий, которые модернизируют производство, и поможет наполнить внутренний рынок топливом в условиях логистических сложностей.