Новосибирским компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удалёнку для экономии топлива

Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям переводить сотрудников на удалённый режим работы – в целях сокращения потребления топлива. Об этом говорится в постановлении правительства региона о введении режима повышенной готовности на фоне дефицита ГСМ.

"Рекомендовать организациям (работодателям) независимо от форм собственности, не связанным с жизнеобеспечением населения, перевести сотрудников (работников) на дистанционный режим работы, уменьшить расход топлива в целях снижения объемов потребления топлива, не допустив нарушения социальных, экономических процессов и требований законодательства, до отмены режима повышенной готовности", - цитирует постановление РБК.

Рядовым гражданам также рекомендовано ограничить поездки на личных машинах до отмены режима.