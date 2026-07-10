В Екатеринбурге стартует третий этап гидравлических испытаний

В Екатеринбурге с 13 по 16 июля пройдет третий этап опрессовок без отключения горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы будут проводиться в ночное время с 23.00 до 06.00. Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Собственникам подвальных и складских помещений также нужно подготовиться: организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления на случай разрыва теплотрасс.

При обнаружении утечек горячей воды необходимо звонить:

в диспетчерскую службу АО "ЕТК": 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00;

в "Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу": 222-30-05.

Напомним, что опрессовки помогают оценить способность сетей нести нагрузку, определить неблагоприятные зоны и еще до начала отопительного сезона, в случае необходимости, провести капремонт и реконструкции трубопроводов в межотопительный период.