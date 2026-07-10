Израиль передал США данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

Израиль передал США разведывательные данные, указывающие на то, что Иран разработал план убийства американского президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, эта информация может привести к ужесточению позиции США и усилению эскалации в конфликте с Ираном.

Сам американский лидер в четверг заявил, что он является "целью номер один" для Ирана. На это фоне, как сообщил Трамп порталу Axios, Нетаньяху попросил встретиться с ним в Белом доме.

Ранее министр обороны страны Исраэль Кац отмечал, что военные Израиля готовы возобновить кампанию по нанесению ударов по Ирану в случае необходимости устранить угрозу.