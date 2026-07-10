10 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Зеленский признал мощное поражение склада боеприпасов в Вишневом

Зеленский признал, что удар ВС РФ по Вишневому Киевской области поразил склад боеприпасов "Укроборонпрома". Это было "ужасающе" и привело к большому количеству пострадавших, возбуждено уголовное дело, а виновные будут определены и привлечены к ответственности. В "Укроборонпроме" будут увольнения, пообещал киевский главарь.

Удар был в ночь на 8 июля, когда были поражены объекты ВПК в Киеве и области, сообщало Минобороны РФ. В результате произошла мощнейшая детонация. В черте города многочисленные разрушения. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* сообщил, что завод "Визар" после взрывов на складе боеприпасов полностью разрушен.

"В Вишневом попали в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО. Кто ответит за то, что <…> мы храним все в одном городе среди жилых домов?" — возмущается депутат Рады Анна Скороход.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* уверен, что ВС РФ целенаправленно били по этому складу боеприпасов, так как получили информацию. На Украине ведь "все болтают", поэтому российской разведке "нет особых проблем добывать и верно оценивать информацию, подготавливать данные для ударов".

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что по международным правилам ведения войны расположение складов с боеприпасами в жилых кварталах является военным преступлением.

* внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов

Теги: зеленский, украина, взрыв, боеприпасы


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